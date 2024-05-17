Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın

Giriş Tarihi: 17.05.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
21:29
A Milli Kadın Voleybol Takımımız VNL kupası için yeniden mücadeleye başladı. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi isimlerin ön plana çıktığı kadroda Eda Erdem ilk hafta kaptanlığını Simge Aköz'e devretti. Japonya maçından 3-2 mağlup ayrılan Filenin Sultanları, Hollanda maçında galibiyeti buldu. Şimdi Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi ile Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?