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Haberler Galeri Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın
Giriş Tarihi: 17.05.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 21:29

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın

A Milli Kadın Voleybol Takımımız VNL kupası için yeniden mücadeleye başladı. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi isimlerin ön plana çıktığı kadroda Eda Erdem ilk hafta kaptanlığını Simge Aköz'e devretti. Japonya maçından 3-2 mağlup ayrılan Filenin Sultanları, Hollanda maçında galibiyeti buldu. Şimdi Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi ile Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Filenin Sultanları maç takvimi ile takip edilen Antalya'daki ilk etapta amaç puan toplamak. İlk 8 takımın kalacağı mücadelede heyecan dorukta. Milliler hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın

1 MAĞLUBİYET 1 GALİBİYET İLE BAŞLADIK!

Filenin Sultanları Antalya'daki Milletler Ligi ilk etabında ilk maçına Japonya ile çıktı. 3-2 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda ile çıktığı maçta 3-1 galibiyet elde etti.

Sırada İtalya var.

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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya voleybol maçı 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maç TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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