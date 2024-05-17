Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları canlı yayın

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Filenin Sultanları maç takvimi ile takip edilen Antalya'daki ilk etapta amaç puan toplamak. İlk 8 takımın kalacağı mücadelede heyecan dorukta. Milliler hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...