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Haberler Galeri TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 07:48

TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı

TV8.5 canlı izle ekranı UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarında takip ediliyor. Bugün oynanacak Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı Exxen platformundan yayında olacak. Ancak sistemde yoğunluk olması halinde gözler TV8,5 ekranlarında dönecek. Şifresiz canlı maç izle imkanı sunan platformda birçok karşılaşmanın özeti de takip edilebiliyor. İşte, TV8.5 canlı yayın frekans bilgileri...

TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı

TV8.5 canlı izle ve yayın akışı programı 7 Mart Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Bugün temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçına çıkacak. Exxen üzerinden takip edilecek karşılaşmanın detaylarına ve özetine ulaşmak ve diğer Avrupa maçlarını takip etmek isteyenler televizyon ekranlarında dönecek. İşte, TV8.5 canlı yayın izle linki.

TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

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TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı

D-SMART

Kanal 47

KABLO TV

Kanal 41

TIVIBU

Kanal 56

TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı

UNİON SAİNT-GİLLOİSE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Turda ilk maçına çıkacak sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor.

Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Maç, Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı

TV8.5 YAYIN AKIŞI 7 MART 2024

06:45 Flashback
07:00 Klasikler
07:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1998-1999 En Güzel Goller
08:00 Teknik Bakış
09:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
10:00 "Sporting - Atalanta" Avrupa Ligi Son 16 Turu 2.Maç
12:00 "Real Madrid - Leipzig" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç
14:00 "Manchester - Kopenhag" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç
16:00 Teknik Bakış
17:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 22. Hafta Özetleri
18:20 Hollanda Eredivisie 24. Hafta Özetleri
19:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1999 - 2000 En Güzel Goller
20:00 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2. Maç Özetleri
20:45 "Ajax - Aston Villa" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç / Canlı
23:00 "Milan - Slavia Prag" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç / Canlı
01:00 Konferans Ligi Özel / Canlı
02:00 Avrupa Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri
03:00 Konferans Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri
04:00 "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç
05:45 "Sparta Prag - Liverpool" Avrupa Ligi Son 16 Turu 1.Maç

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