TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı

TV8.5 YAYIN AKIŞI 7 MART 2024

06:45 Flashback

07:00 Klasikler

07:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1998-1999 En Güzel Goller

08:00 Teknik Bakış

09:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

10:00 "Sporting - Atalanta" Avrupa Ligi Son 16 Turu 2.Maç

12:00 "Real Madrid - Leipzig" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

14:00 "Manchester - Kopenhag" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

16:00 Teknik Bakış

17:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 22. Hafta Özetleri

18:20 Hollanda Eredivisie 24. Hafta Özetleri

19:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1999 - 2000 En Güzel Goller

20:00 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2. Maç Özetleri

20:45 "Ajax - Aston Villa" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç / Canlı

23:00 "Milan - Slavia Prag" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç / Canlı

01:00 Konferans Ligi Özel / Canlı

02:00 Avrupa Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri

03:00 Konferans Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri

04:00 "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç

05:45 "Sparta Prag - Liverpool" Avrupa Ligi Son 16 Turu 1.Maç