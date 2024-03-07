Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
07:48
TV8.5 CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi maçları... TV8.5 canlı yayın izle ekranı, frekans ve yayın akışı
TV8.5 canlı izle ekranı UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarında takip ediliyor. Bugün oynanacak Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı Exxen platformundan yayında olacak. Ancak sistemde yoğunluk olması halinde gözler TV8,5 ekranlarında dönecek. Şifresiz canlı maç izle imkanı sunan platformda birçok karşılaşmanın özeti de takip edilebiliyor. İşte, TV8.5 canlı yayın frekans bilgileri...