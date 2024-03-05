Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:51
TV8.5 CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Real Sociedad PSG maçı TV8.5 canlı yayın izle
TV8.5 canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları özelinde takip ediliyor. 5 Mart bugün oynanacak rövanş mücadelesi Real Sociedad PSG maçı canlı yayın izle kanalda olacak. Futbol severlerin şifresiz olarak takip edeceği karşılaşma gündemdeki yerini aldı. Öte yandan kanalda gün boyu UEFA maçlarının özetleri yayında olacak. İşte, TV8.5 canlı frekans bilgileri...