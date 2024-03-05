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Haberler Galeri TV8.5 CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Real Sociedad PSG maçı TV8.5 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:51

TV8.5 CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Real Sociedad PSG maçı TV8.5 canlı yayın izle

TV8.5 canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları özelinde takip ediliyor. 5 Mart bugün oynanacak rövanş mücadelesi Real Sociedad PSG maçı canlı yayın izle kanalda olacak. Futbol severlerin şifresiz olarak takip edeceği karşılaşma gündemdeki yerini aldı. Öte yandan kanalda gün boyu UEFA maçlarının özetleri yayında olacak. İşte, TV8.5 canlı frekans bilgileri...

TV8.5 CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Real Sociedad PSG maçı TV8.5 canlı yayın izle

TV8.5 canlı izle ve yayın akışı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bugün Real Sociedad PSG maçının yayınlanacağı kanalda frekans bilgileri sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları başlıyor. Mücadeleyi takip edecekler ekran başında. İşte, TV8.5 canlı yayın izle linki.

TV8.5 CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Real Sociedad PSG maçı TV8.5 canlı yayın izle

REAL SOCİEDAD PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak Real Sociedad ve Paris Siant-Germain 5 Mart Salı günü maça çıkacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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TV8.5 CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Real Sociedad PSG maçı TV8.5 canlı yayın izle

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

TV8.5 CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Real Sociedad PSG maçı TV8.5 canlı yayın izle

D-SMART

Kanal 47

KABLO TV

Kanal 41

TIVIBU

Kanal 56

TV8.5 CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Real Sociedad PSG maçı TV8.5 canlı yayın izle

TV8.5 CANLI MAÇ İZLE!

TV8,5 kanalı frekans bilgileri ile sorgulanıyor. Futbolseverler televizyonlarından kanalı bulabilecekleri gibi internet üzerinden de kanala ulaşabilir:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

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