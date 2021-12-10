UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasay'ın rakipleri merak konusu oldu. Sarı Kırmızılı takım grubu lider tamamlarken sarı kanaryalar Eintracht Frankfurt ile 1-1'lik berabere kalması sonrasında konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bu noktada binlerce sporsever "UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi tarihleri ve Galatasaray – Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...