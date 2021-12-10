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Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 13:44

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasay'ın rakipleri merak konusu oldu. Sarı Kırmızılı takım grubu lider tamamlarken sarı kanaryalar Eintracht Frankfurt ile 1-1'lik berabere kalması sonrasında konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bu noktada binlerce sporsever "UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi tarihleri ve Galatasaray – Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?

Fenerbahçe ve Galatasay'ın UEFA rakipleri için gözler UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi tarihlerine çevrildi. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki büyük takımımızdan sarı kırmızılı ekip grubunu lider olarak tamamlarken öte yandan sarı kanarya şansını konferans liginde deneyecek. Sporseverler "UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi tarihleri ve Galatasaray – Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?

Bu sonuçla Galatasaray, E Grubu'nu namağlup şekilde 12 puanla lider olarak tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?

Lazio ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı. İtalyan temsilcisi, son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?

Avrupa Ligi'ndeki yeni formata göre grubunu lider bitiren takımlar son 16 turuna direkt katılıyor.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?

Grubunu 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım ise son 16 turu öncesi Play-off oynayacak.

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