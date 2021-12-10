UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?

Fenerbahçe ve Galatasay'ın UEFA rakipleri için gözler UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi tarihlerine çevrildi. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki büyük takımımızdan sarı kırmızılı ekip grubunu lider olarak tamamlarken öte yandan sarı kanarya şansını konferans liginde deneyecek. Sporseverler "UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu, kimler olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi tarihleri ve Galatasaray – Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri