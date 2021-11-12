Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Başkan Erdoğan bizzat katılacak...

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.