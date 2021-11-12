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Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 12:27

Çanakkale Köprüsü'nden yeni haber: Başkan Erdoğan bizzat katılacak...

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle yapılması planlanıyor.

AA
Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Başkan Erdoğan bizzat katılacak...

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı.

Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Başkan Erdoğan bizzat katılacak...

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.

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Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Başkan Erdoğan bizzat katılacak...

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi.

Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Başkan Erdoğan bizzat katılacak...

Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın yapılması planlandı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşecek.

Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Başkan Erdoğan bizzat katılacak...

Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.

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