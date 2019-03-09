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  • 'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor

''ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor

Giriş Tarihi: 09.03.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 11:40
'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdürüyor.

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'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor

103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

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'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor

Gemilerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçti. Gemilerin boğazı geçişi sürüyor.

'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdürüyor.

'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı.

'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor

Gemilerin, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamlaması bekleniyor.

'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor
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