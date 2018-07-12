Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı

Giriş Tarihi: 12.07.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 09:47
  • 1
  • 8
’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı

Adnan 'ın Çengelköy sırtlarında, orman içindeki lüks villası 17 saat süren aramanın ardından mühürlenirken Oktar'ın yanından ayırmadığı aslana benzetilen si ve diğer kediler sokakta kaldı.

  • 2
  • 8
’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı

Dün sabaha karşı yapılan baskında 'ın korumalarının direnişi üzerine özel harekat timlerinin desteğiyle villaya giren ekipler 22 kişiyi gözaltına almıştı. Evde çok sayıda silah ele geçirilirken villada aramalar yaklaşık 17 saat sürmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 8
’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı

Bomba uzmanı köpeklerin de katıldığı aramaların ardından villadaki bazıları zırhlı 18 araç çekicilere yüklenerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Polis ekipleri ve gözaltına alınan 22 şüpheli dün gece saat 22:30 sıralarında villadan ayrıldı.

  • 4
  • 8
’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı

KEDİLERİ SOKAKTA KALDI

Villanın kapısına mühür vuruldu. Kapıda ekipler beklemeye devam ederken, Adnan 'ın yanından ayırmadığı aslana benzetilen si ve diğer kediler sokakta kaldı.

  • 5
  • 8
’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı

Kapıları mühürlenip girişleri polis tarafından tutulan villanın çevresinde gezen ler de operasyonun şaşkınlığını yaşıyor.

  • 6
  • 8
’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı
  • 7
  • 8
’ın ‘aslan’ si sokakta kaldı
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı
BİZE ULAŞIN