Asgari ücret zammının belli olması ile birlikte gözler AGİ 2022 tablosuna çevrildi. Bilindiği üzere, asgari ücret zammı ile birlikte, 2022 Yeni Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. Asgari ücrette üzerinde uygulanan bazı vergilerin bu yıl kaldırılması, asgari geçim indiriminin de verilmeyeceği iddialarını gündeme getirdi. Hal böyle olunca, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç tl oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari Geçim İndirimi, vatandaşların medeni durumu ve çocuk sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimlere verilecek? İşte 2022 zamlı maaş tablosu ve hesaplama ekranı...