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ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
09:54
ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 24 Aralık itibarıyla yatırımcılar ve alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarındaki anlık değişimler, piyasalardaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte canlı altın fiyatları...