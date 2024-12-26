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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:54

ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 24 Aralık itibarıyla yatırımcılar ve alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarındaki anlık değişimler, piyasalardaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Bugün altın almak ya da yatırım yapmak isteyenler için 24 Aralık 2024 altın fiyatları merak konusu. Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve ons altındaki güncel rakamlar, piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda şekilleniyor. Altın fiyatlarında son durum ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.838,00

Satış: 4.940,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.965,85

Satış: 2.966,47

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış:9.706,00

Satış: 9.879,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI || Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.383,00

Satış: 19.683,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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