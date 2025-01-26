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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
09:13
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
26 Ocak 2025 Pazar günü altın kurundaki hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen altın, son dönemlerde rekor denemelerini tazeleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar, alım-satım işlemleri yapanların yakın takibinde. Haftanın son işlem gününde ONS altın 2.770,79 seviyesinden güne başlarken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi çeşitlerin fiyatları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 26 Ocak 2025 itibarıyla altın fiyatlarına dair son gelişmeler...