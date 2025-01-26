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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:13

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

26 Ocak 2025 Pazar günü altın kurundaki hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen altın, son dönemlerde rekor denemelerini tazeleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar, alım-satım işlemleri yapanların yakın takibinde. Haftanın son işlem gününde ONS altın 2.770,79 seviyesinden güne başlarken, gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi çeşitlerin fiyatları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 26 Ocak 2025 itibarıyla altın fiyatlarına dair son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son dönemde yükseliş trendine giren altın fiyatları, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan en son verilere göre, gram altın 3.178,46 TL seviyesine ulaşırken, 22 ayar bilezik ise 2.887,45 TL'den işlem görüyor. İşte, 26 Ocak 2025 Pazar gününe ait güncel gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın fiyatları ve canlı takip detayları…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.176,00

Satış: 5.217,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.178,46

Satış: 3.178,91

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 10.351,00

Satış: 10.434,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.639,00

Satış: 20.781,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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