ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 26 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Son dönemde yükseliş trendine giren altın fiyatları, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan alınan en son verilere göre, gram altın 3.178,46 TL seviyesine ulaşırken, 22 ayar bilezik ise 2.887,45 TL'den işlem görüyor. İşte, 26 Ocak 2025 Pazar gününe ait güncel gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın fiyatları ve canlı takip detayları…