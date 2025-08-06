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ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
11:27
ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından merakla takip ediliyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentileri artarken, altın piyasasında üç gün süren yükselişin ardından bugün sakin bir seyir hakim. Doların değer kaybetmesi ve Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor. İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın için güncel fiyat bilgileri ve canlı altın fiyatı takip ekranı..