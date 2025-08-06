ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri sonrası Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentileri güçlendi. Bu durum, altın fiyatlarının son üç günde yükselmesine neden oldu. Bugün ise sarı metal yatay bir seyir izliyor. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş, altına olan talebi destekliyor. Analistler, Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 92 olarak değerlendiriyor. İşte 6 Ağustos 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları...