Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:27

ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından merakla takip ediliyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentileri artarken, altın piyasasında üç gün süren yükselişin ardından bugün sakin bir seyir hakim. Doların değer kaybetmesi ve Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor. İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın için güncel fiyat bilgileri ve canlı altın fiyatı takip ekranı..

ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri sonrası Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentileri güçlendi. Bu durum, altın fiyatlarının son üç günde yükselmesine neden oldu. Bugün ise sarı metal yatay bir seyir izliyor. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş, altına olan talebi destekliyor. Analistler, Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 92 olarak değerlendiriyor. İşte 6 Ağustos 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları...

ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.178,00

Satış: 7.242,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.414,57

Satış: 4.415,02

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.356,00

Satış: 14.484,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.623,00

Satış: 28.836,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.377,08

Satış: 3.377,44

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ANLIK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: 6 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?