ALTIN FİYATLARI GÜNCEL: Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları yine ekonomi gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. 20 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları nasıl şekillendi? İşte, yatırımcıların dikkatle takip ettiği piyasalardaki güncel altın fiyatları...