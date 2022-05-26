Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketleniyor! 26 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 06:18

Altın fiyatları son dakika hareketleniyor! 26 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Anlık ve güncel gelişmeler ışığında altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatına bakmadan tam, yarım, cumhuriyet, gram, çeyrek altın almıyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ons altın ve dolar/TL'deki hareketlerden etkilenmeye devam ediyor. Bugüne 970 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 971 liradan işlem görüyor. Peki 26 Mayıs 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları piyasasındaki son veriler…