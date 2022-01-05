Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 5 Ocak 2022 Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altın haftanın üçüncü işlem gününde, durgun bir grafik çiziyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Son gelen bilgilere göre, altının gram fiyatı 784 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 1276 lira bandında bulunuyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (5 Ocak 2022)