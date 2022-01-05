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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 5 Ocak 2022 Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 15:33

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 5 Ocak 2022 Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altın haftanın üçüncü işlem gününde, durgun bir grafik çiziyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Son gelen bilgilere göre, altının gram fiyatı 784 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 1276 lira bandında bulunuyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (5 Ocak 2022)

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 5 Ocak 2022 Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika bilgileri yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Vatandaşlar, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar sorusu ile birlikte, güncel ve canlı altın fiyatları araştırması yapıyor. Altının gram fiyatı şu anda 784 lira civarından işlem görüyor. Peki, Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ocak 2022 altın fiyatları;

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 5 Ocak 2022 Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.215,00

SATIŞ: 5.294,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 5.236,00

SATIŞ: 5.290,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 5 Ocak 2022 Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 713,29

SATIŞ: 734,84

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.276,00

SATIŞ: 1.294,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 5 Ocak 2022 Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.551,00

SATIŞ: 2.592,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 5.031,27

SATIŞ: 5.135,01

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 5 Ocak 2022 Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 784,19

SATIŞ: 784,37

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