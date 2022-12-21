ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, hangi tarihte yapılacak?

Asgari ücret 4. toplantı tarihi son görüşmenin ardından gündemdeki yerini aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak zam oranını belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık Salı günü gerçekleştirdi. İşçi, işveren ve Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda taraflar bir rakam üzerinde uzlaşıya varamadı. Türk-İş teklifini 9 bin lira olarak duyururken milyonlar gözlerini 4. toplantının yapılacağı tarihe çevirdi. Peki, Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi...