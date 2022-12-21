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Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:28

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, hangi tarihte yapılacak?

Asgari ücret 4. toplantı tarihi son görüşmenin ardından gündemdeki yerini aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak zam oranını belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık Salı günü gerçekleştirdi. İşçi, işveren ve Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda taraflar bir rakam üzerinde uzlaşıya varamadı. Türk-İş teklifini 9 bin lira olarak duyururken milyonlar gözlerini 4. toplantının yapılacağı tarihe çevirdi. Peki, Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, hangi tarihte yapılacak?

Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak, hangi tarihte soruları yanıt aramaya başladı. Dul, yetim, engelli aylıkları, memur ve emekli maaşı gibi birçok kalemde etkili olacak 2023 asgari ücret zam oranı için Tespit Komisyonu 3. toplantısı 20 Aralık Salı günü yapıldı. Saatler süren toplantıda taraflar rakam konusunda uzlaşıya varamadı. Toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in resmi teklifinin 9 bin lira olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca çalışan ve işveren, ''Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak, hangi gün?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, detaylar.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, hangi tarihte yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık 2022 Salı günü 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Ancak söz konusu toplantıda taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi.

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ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, hangi tarihte yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık'ta, ikincisi 14 Aralık'ta yapılmıştı. Üçüncü toplantı ise 20 Aralık tarihide gerçekleşti.

Dördüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, hangi tarihte yapılacak?

TÜRK İŞ'İN RESMİ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9.000 TL OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar asgari ücret 3. toplantısını yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7.785 TL, yoksulluk sınırı 10.000 TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7.785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Vedat Bilgin Bey'e de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine de söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9.000 TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse masada olmayız."

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, hangi tarihte yapılacak?

2023 Asgari ücret zammı ile ilgili Bakanlık yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki hafta dördüncü kez bir araya gelmesi bekleniyor.

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