Büyükçekmece’de CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Nebiha Yetimoğlu o anları anlattı! Öldürürüm seni tehdidi...

'ÖLDÜRÜRÜM SENİ' TEHDİDİ!

Yetimoğlu, söz konusu kişinin boğazına yapıştığını ifade ederek, "Bayağı 'Öldürürüm seni' gibi bir şeyler söyledi. Kötü laf etti ama ben söylemek istemiyorum. Öyle yaklaşınca şoke oldum. Hemen oradan ayırdılar. Biz eve geldik." ifadelerini kullandı.

Yetimoğlu, "Ben devletimi tutarım. Benim derdim devlet, vatan, millet." diye konuştu.