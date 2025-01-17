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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları hem yatırımcıların hem de alıcıların odağında olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde sarı metal rekor kırdı. Sabah saatlerinde gram altın 3.103 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 5.046 TL'ye yükseldi. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış rakamları piyasalardaki hareketliliği net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki; bugünkü gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte, canlı altın fiyatları ve detaylar