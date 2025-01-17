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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 06:51

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hem yatırımcıların hem de alıcıların odağında olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde sarı metal rekor kırdı. Sabah saatlerinde gram altın 3.103 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 5.046 TL'ye yükseldi. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış rakamları piyasalardaki hareketliliği net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki; bugünkü gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte, canlı altın fiyatları ve detaylar

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 3 bin 100 TL barajını aştı. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 5.046,00 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını kaç TL? İşte, canlı alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.103,49

SATIŞ(TL) 3.103,96

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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.046,00

SATIŞ(TL) 5.090,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.483,00

SATIŞ(TL) 20.803,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.715,37

SATIŞ(USD) 2.715,73

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