CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 3 bin 100 TL barajını aştı. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 5.046,00 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını kaç TL? İşte, canlı alış-satış rakamları...