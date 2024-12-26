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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
06:44
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları haftanın sona doğru giderken yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan sarı metalin dalgalı seyrinde gözler anlık fiyatlara çevrildi. Bugün sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.976,63 seyrinde alıcı bulurken çeyrek altın 4.844 TL'den işlem görüyor. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Aralık 2024 canlı altın fiyatları