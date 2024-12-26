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Giriş Tarihi: 26.12.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 06:44

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları haftanın sona doğru giderken yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan sarı metalin dalgalı seyrinde gözler anlık fiyatlara çevrildi. Bugün sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.976,63 seyrinde alıcı bulurken çeyrek altın 4.844 TL'den işlem görüyor. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Aralık 2024 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

26 Aralık Perşembe altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde ufak çaplı değer kayıpları yaşayan sarı metalin bu haftaki seyri takip ediliyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.976,63

SATIŞ(TL) 2.976,99

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.844,00

SATIŞ(TL) 4.935,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL 19.896,00

SATIŞ(TL) 20.197,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.625,99

SATIŞ(USD 2.626,45

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