CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

26 Aralık Perşembe altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde ufak çaplı değer kayıpları yaşayan sarı metalin bu haftaki seyri takip ediliyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?