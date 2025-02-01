Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
10:12
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları ve yeni ayda yaşanan hareketlilik, 1 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiş durumda. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları, değerli metalin yönünü belirlemede etkili oldu. Altın, zirve seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, gram altın sabah saatlerinde 3.227,66 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5.231,00TL seviyesinde alıcı buluyor. FED'in faiz kararı sonrası altın piyasası yeniden gündeme oturdu. Peki, 1 Şubat 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...