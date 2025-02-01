CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni aya güçlü bir başlangıç yapan altın fiyatları, yatırımcıların radarındaki yerini koruyor. Gram altın, sabahın ilk işlemlerinde 3.227,66 TL düzeyinde alınıp satılırken, çeyrek altın ise 5.231,00 TL barajını aşmış durumda. Piyasada yaşanan dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de ticaretle uğraşanlar için büyük önem taşıyor. Peki, an itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları hangi seviyede? İşte, 1 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son rakamlar ve güncel alış-satış fiyatları...