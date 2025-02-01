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Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:12

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ve yeni ayda yaşanan hareketlilik, 1 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiş durumda. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları, değerli metalin yönünü belirlemede etkili oldu. Altın, zirve seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, gram altın sabah saatlerinde 3.227,66 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5.231,00TL seviyesinde alıcı buluyor. FED'in faiz kararı sonrası altın piyasası yeniden gündeme oturdu. Peki, 1 Şubat 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni aya güçlü bir başlangıç yapan altın fiyatları, yatırımcıların radarındaki yerini koruyor. Gram altın, sabahın ilk işlemlerinde 3.227,66 TL düzeyinde alınıp satılırken, çeyrek altın ise 5.231,00 TL barajını aşmış durumda. Piyasada yaşanan dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de ticaretle uğraşanlar için büyük önem taşıyor. Peki, an itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları hangi seviyede? İşte, 1 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son rakamlar ve güncel alış-satış fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.227,66

SATIŞ(TL) 3.228,24

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.231,00

SATIŞ(TL) 5.272,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 21.335,00

SATIŞ(TL) 21.335,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.800,78

SATIŞ(USD) 2.801,28

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