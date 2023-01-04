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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 08:11

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları grafiği üzerinden yatırımcılar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Sürekli olarak dalgalı bir seyre sahip olan altın fiyatı, 4 Ocak 2023 günü yukarı yönlü hareket etme eğilimine sahip. Sene başından beri düzensiz bir yönelime sahip olan altın fiyatları, 2023 yılında da dünya ve Türkiye iç piyasasından etkilenecek. Bu sebeple bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt aramakta. İşte 4 Ocak 2023 Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları grafiği

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün altın fiyatları ne kadar, güncel altın fiyatları yükseliyor mu soruları yatırımcılar tarafından her gün yanıt arıyor. Dünya piyasası ve Türkiye iç ekonomisinin üzerinde etkisi olduğu altın fiyatı, 2022 yılında düzensiz bir şekilde ilerlemekteydi. 2023 yılında altın fiyatları ne kadar olacak sorusu ekonomistlerin cevaplamaya çalıştığı sorular arasında yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları canlı grafik 4 Ocak 2023

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 4 Ocak 2023

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.536,00

SATIŞ: 7.614,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 7.327,00

SATIŞ: 7.415,00

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.649,00

SATIŞ: 3.722,00

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.471,00

SATIŞ: 7.584,00

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