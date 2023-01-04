Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 04.01.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 08:11

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 4 OCAK 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları grafiği üzerinden yatırımcılar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Sürekli olarak dalgalı bir seyre sahip olan altın fiyatı, 4 Ocak 2023 günü yukarı yönlü hareket etme eğilimine sahip. Sene başından beri düzensiz bir yönelime sahip olan altın fiyatları, 2023 yılında da dünya ve Türkiye iç piyasasından etkilenecek. Bu sebeple bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt aramakta. İşte 4 Ocak 2023 Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları grafiği