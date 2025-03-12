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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:20

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde piyasaların odağında yer alıyor. Son dönemde hareketli bir seyir izleyen sarı metal, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak dalgalanmaya devam ediyor. 12 Mart 2025 sabahı itibarıyla gram altın 3.430,82 TL, çeyrek altın ise 5.617,99 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasaların yakından takip ettiği güvenilir limanda harekelilik sürerken güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları gündemde. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketli günler yaşanırken, yatırımcılar fiyatlardaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. 11 Mart 2025 Salı itibarıyla, altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Piyasalardan alınan son verilere göre, gram altın 3.406,79 TL, çeyrek altın ise 5.674,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, 11 Mart 2025 canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.433,67

SATIŞ(TL) 3.434,41

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.658,00

SATIŞ(TL) 5.708,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.038,00

SATIŞ(TL) 23.387,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.917,41

SATIŞ(USD) 2.917,77

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