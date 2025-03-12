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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
07:20
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde piyasaların odağında yer alıyor. Son dönemde hareketli bir seyir izleyen sarı metal, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak dalgalanmaya devam ediyor. 12 Mart 2025 sabahı itibarıyla gram altın 3.430,82 TL, çeyrek altın ise 5.617,99 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasaların yakından takip ettiği güvenilir limanda harekelilik sürerken güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları gündemde. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?