CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketli günler yaşanırken, yatırımcılar fiyatlardaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. 11 Mart 2025 Salı itibarıyla, altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Piyasalardan alınan son verilere göre, gram altın 3.406,79 TL, çeyrek altın ise 5.674,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, 11 Mart 2025 canlı altın fiyatları ve tüm detaylar.