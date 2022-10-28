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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun, farklı, yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri
Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 07:23

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun, farklı, yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

En güzel Cuma mesajları ve sözleri, 28 Ekim Cuma günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bir mübarek Cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Namaz öncesi ve sonrasında sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenler, en yeni ve resimli Cuma mesajları araştırması yapıyor. Biz de sabah.com.tr olarak en güzel, hadisli, dualı, ayetli, uzun, kısa, farklı, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini sizler için derledik. İşte, 28 Ekim 2022 en güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri…

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun, farklı, yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri, bir Cuma gününün daha gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Ellerin semaya açıldığı ve duaların edildiği bu mübarek günde arkadaşlarına, akrabalarına, eşe dosta Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyen binlerce Müslüman, en güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ve dini sözler araştırmalarına başladı. Sizler için derlediğimiz bugüne özel Cuma mesajları seçeneklerini Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp gibi mecralardan paylaşabilir ve sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebilirsiniz. İşte, 28 Ekim 2022 dualı, anlamlı, ayetli, hadisli, en güzel, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun görselleri!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun, farklı, yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun, farklı, yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz… Hayırlı Nurlu Cumalar…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah"ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun, farklı, yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022: En güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun, farklı, yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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