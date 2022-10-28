En güzel Cuma mesajları ve sözleri, 28 Ekim Cuma günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bir mübarek Cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, Cuma namazı ibadetini yerine getirecek. Namaz öncesi ve sonrasında sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenler, en yeni ve resimli Cuma mesajları araştırması yapıyor. Biz de sabah.com.tr olarak en güzel, hadisli, dualı, ayetli, uzun, kısa, farklı, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini sizler için derledik. İşte, 28 Ekim 2022 en güzel Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri…