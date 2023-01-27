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Haberler Yaşam Denizli'de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:05

Denizli'de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...

Korkunç olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç, tek katlı müstakil evde ölü bulundu. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi ise koruma altına alındı. Çocukların annesi Güler K. ile erkek arkadaşı aranıyor. İşte kan donduran haberin detayları...

DHA
Denizli’de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...

Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı.

Denizli’de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü.

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Denizli’de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...

Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor... | Video

Denizli’de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı.

Denizli’de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...

2 KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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