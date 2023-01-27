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Denizli'de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
09:05
Denizli'de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor...
Korkunç olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç, tek katlı müstakil evde ölü bulundu. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi ise koruma altına alındı. Çocukların annesi Güler K. ile erkek arkadaşı aranıyor. İşte kan donduran haberin detayları...