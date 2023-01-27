Denizli'de korkunç olay: Murat Aslan bebek ölü bulundu! Annesi ve sevgilisi aranıyor... | Video
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil evde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç ölü bulundu. Murat Aslan'ın ölümü şüpheli bulunurken, bu sırada evdeki biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi koruma altına alındı. Polis, çocukların annesi Güler K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi arıyor.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğun annesi Güler K.'nin (27) eve misafir olarak geldiği tespit edildi.
Polis, Güler K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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