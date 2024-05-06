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Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye'nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
14:47
Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye'nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri
İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllerini dağıttı. Bu yıl listede sürprizler yaşanırken Singapur liderlik koltuğunu kaptırdı. Yemeklerden bagaj düzenine birçok konuda detaylı incelemeye tutulan uluslararası alanlar tek tek değerlendirildi. İstanbul Havalimanı ise 2 ödüle birden layık görülürken Türkiye 20 kontenjanın olduğu listeye iddialı bir giriş yaptı. İşte, dünyanın en iyi havalimanları 2024 listesi...