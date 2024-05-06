Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye'nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 14:47

Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye'nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri

İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllerini dağıttı. Bu yıl listede sürprizler yaşanırken Singapur liderlik koltuğunu kaptırdı. Yemeklerden bagaj düzenine birçok konuda detaylı incelemeye tutulan uluslararası alanlar tek tek değerlendirildi. İstanbul Havalimanı ise 2 ödüle birden layık görülürken Türkiye 20 kontenjanın olduğu listeye iddialı bir giriş yaptı. İşte, dünyanın en iyi havalimanları 2024 listesi...

Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye’nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri

Dünyanın en iyi 20 havalimanı seçildi. Skytrax'in detaylı değerlendirmesi sonrası İstanbul Havalimanı listede oldukça iddiali bir sırada yerini aldı. Bu yıl dünyanın en iyisi değişirken Türkiye'nin ödülleri araştırmaya damga vurdu. Peki; Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 2024 yılının en iyileri...

Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye’nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri

20. Kopenhag Havalimanı, Danimarka

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye’nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri

19. Melbourne Havalimanı, Avusturalya

Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye’nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri

18. Kansai Havalimanı, Japonya

Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye’nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri

17.Vancouver Havalimanı, Kanada

SON DAKİKA