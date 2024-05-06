Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesine Türkiye’nin sıralaması damga vurdu! İşte 2024 yılının en iyileri

Dünyanın en iyi 20 havalimanı seçildi. Skytrax'in detaylı değerlendirmesi sonrası İstanbul Havalimanı listede oldukça iddiali bir sırada yerini aldı. Bu yıl dünyanın en iyisi değişirken Türkiye'nin ödülleri araştırmaya damga vurdu. Peki; Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 2024 yılının en iyileri...