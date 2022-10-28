Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: Refah düzenlemesi ek zammın habercisi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2023 ocak emekli zammı hesaplarını son enflasyona göre yapmaya başladı. Üç aylık enflasyon farkı geride kalırken Merkez Bankası yılsonu beklentisi de konuyla ilgili belirleyici oldu. Emekli ve memur zammı için Başkan Erdoğan'ın her fırsatta hatırlattığı vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmalar sürüyor. Sosyal refah düzenlemesi de ek zammın sinyalini verdi. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, maaş tablosu ile son dakika açıklamaları…