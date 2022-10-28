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Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: Refah düzenlemesi ek zammın habercisi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 11:29

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: Refah düzenlemesi ek zammın habercisi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Temmuzda yüzde 42,35 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2023 ocak emekli zammı hesaplarını son enflasyona göre yapmaya başladı. Üç aylık enflasyon farkı geride kalırken Merkez Bankası yılsonu beklentisi de konuyla ilgili belirleyici oldu. Emekli ve memur zammı için Başkan Erdoğan'ın her fırsatta hatırlattığı vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmalar sürüyor. Sosyal refah düzenlemesi de ek zammın sinyalini verdi. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, maaş tablosu ile son dakika açıklamaları…

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: Refah düzenlemesi ek zammın habercisi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı 2023 ocak hesaplama işlemleri son enflasyona göre düzenlendi. Ortaya çıkan maaş tablosu enflasyon üzerinde rakamları ortaya koyuyor. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamalar bu noktada belirleyici oluyor. Emekli zam oranı yanı sıra bakanlık bünyesinde konuşulan sosyal refah düzenlemesi ek zam için de yeşil ışık yakıyor. İşte, emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: Refah düzenlemesi ek zammın habercisi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 OCAK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR!

Temmuz zammı emekli ve memur için oranlar şöyle ortaya çıkmıştı:

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,68

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Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: Refah düzenlemesi ek zammın habercisi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

Bu rakam 2022 Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: Refah düzenlemesi ek zammın habercisi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

VATANDAŞ ENFLASYONA EZİDİRİLMEYECEK!

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: Refah düzenlemesi ek zammın habercisi! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

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