Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Maaşları 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklinin zamlı maaşı belli oldu! SSK ve Bağkur 2022 yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:55

Maaşları 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklinin zamlı maaşı belli oldu! SSK ve Bağkur 2022 yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz gün açıklanan emekli zammı ile beraber zamsız maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan vatandaşların alacağı yeni tutarlar merak konusu haline geldi. Enflasyonla beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına alınan karar doğrultusunda 25.5'lik bir artış sağlandığı ifade edilmişti. "En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu son dönemde yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamayla birlikte 2022 emekli zammı maaş tablosu netleşmiş oldu. İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin alacağı yeni maaşlar…

Emekli zammı ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan kişiler ne kadar, kaç TL alacak? 2022 Bağ-Kur SSK emekli maaş zammı açıklandı!

Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle beraber memur ve emekli maaş zammı da netleşmiş oldu. SSK Bağkur emeklileri şimdi ise maaşlarına yapılan 25.5'lik artış sonrasında yeni dönemde alacakları maaşları merak ediyor. Bu noktada "Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin alacağı yeni maaşlar ne kadar oldu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Yeni zamlı tablo geçtiğimiz gün SABAH tarafından tek tek hesaplanmıştı. İşte 2022 emekli maaş zammı ile vatandaşların yeni maaşları ve tüm detaylar…

Emekli zammı ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan kişiler ne kadar, kaç TL alacak? 2022 Bağ-Kur SSK emekli maaş zammı açıklandı!

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan kişiler ne kadar, kaç TL alacak? 2022 Bağ-Kur SSK emekli maaş zammı açıklandı!

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli zammı ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan kişiler ne kadar, kaç TL alacak? 2022 Bağ-Kur SSK emekli maaş zammı açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli zammı ile 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan kişiler ne kadar, kaç TL alacak? 2022 Bağ-Kur SSK emekli maaş zammı açıklandı!

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

SON DAKİKA