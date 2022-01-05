Maaşları 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklinin zamlı maaşı belli oldu! SSK ve Bağkur 2022 yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle beraber memur ve emekli maaş zammı da netleşmiş oldu. SSK Bağkur emeklileri şimdi ise maaşlarına yapılan 25.5'lik artış sonrasında yeni dönemde alacakları maaşları merak ediyor. Bu noktada "Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin alacağı yeni maaşlar ne kadar oldu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Yeni zamlı tablo geçtiğimiz gün SABAH tarafından tek tek hesaplanmıştı. İşte 2022 emekli maaş zammı ile vatandaşların yeni maaşları ve tüm detaylar…