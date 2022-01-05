Maaşları 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklinin zamlı maaşı belli oldu! SSK ve Bağkur 2022 yeni emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz gün açıklanan emekli zammı ile beraber zamsız maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan vatandaşların alacağı yeni tutarlar merak konusu haline geldi. Enflasyonla beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına alınan karar doğrultusunda 25.5'lik bir artış sağlandığı ifade edilmişti. "En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu son dönemde yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamayla birlikte 2022 emekli zammı maaş tablosu netleşmiş oldu. İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin alacağı yeni maaşlar…