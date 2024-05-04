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Haberler Yaşam Fatih'teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:12

Fatih'teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...

İstanbul Fatih'te gece sularında dehşet bir gasp vakası yaşandı. Bir kadın yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir şahıs kadının çantasına sarıldı. Kadının direnişi üzerine kafa ve yumruk darbeleriyle karşılık veren şüpheli çantayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Fatih’teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...

Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih’teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...

Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım mahallesinde meydana geldi.

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Fatih’teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...

Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı.

Fatih'te yumruk ve kafa attığı kadının çantasını gasp eden şahıs kamerada | Video

Fatih’teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...

Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı.

Fatih’teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...

Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı.

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