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Fatih'teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
15:12
Fatih'teki gasp dehşeti kamerada! Genç kadın kafa ve yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı...
İstanbul Fatih'te gece sularında dehşet bir gasp vakası yaşandı. Bir kadın yolda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir şahıs kadının çantasına sarıldı. Kadının direnişi üzerine kafa ve yumruk darbeleriyle karşılık veren şüpheli çantayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.