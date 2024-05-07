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Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
17:03
Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!
İstanbul Eyüpsultan'da öğrenci Y.K., öğretmeni ve okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Aylar sonra liseye giden Y.K., İbrahim Oktugan'ın odasına giderek kurşun yağdırdı! Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken okul müdürü yaşam savaşı veriyor!