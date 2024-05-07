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Haberler Yaşam Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 17:03

Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!

İstanbul Eyüpsultan'da öğrenci Y.K., öğretmeni ve okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Aylar sonra liseye giden Y.K., İbrahim Oktugan'ın odasına giderek kurşun yağdırdı! Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken okul müdürü yaşam savaşı veriyor!

Yunus Emre KAVAK
Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!

Korkunç olay, saat 10.00 sıralarında özel bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Yusuf K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!

5 AY SONRA OKULA GİDİP DEHŞET SAÇTI

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Yusuf K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Yusuf K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan'ı ağır şekilde yaraladı. Gerçekleşen olayın ardından Yusuf K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!

OKUL MÜDÜRÜ KANLAR İÇİNDE KALDI!

Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı.

Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Eyüsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı da olan Yusuf K. Sorgulanmak üzere Çocuk Büro amirliğine götürüldü.

Öğrenci okul müdürünü vurdu! Sosyal medyadan kan donduran paylaşım: Kafasına sıktım!

OLAYDAN SONRA VİDEO PAYLAŞMIŞ: KAFASINA SIKTIM!

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda 'Kafasına sıktım' sözleri dikkat çekti.

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