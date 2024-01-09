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Haberler Yaşam İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan'ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 12:18

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan'ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!

Tunahan Yılmaz, okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Yoğun bakımda tedavi gören talihsiz yavru, hayata tutunmayı başardı. Normal servise alındı ve ilk adımlarını attı. Hastane çalışanları ise Tunahan'a doğum günü sürprizi yaptı. Atv haber de oradaydı. Tunahan, kendisini merak edenlere atv haber mikrofonundan şu mesajı yolladı…

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Ankara Keçiören'de yaşanmıştı. Tunahan Yılmaz, okula giderken başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan talihsiz yavru, hastaneye kaldırıldı.

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Çok zorlu bir sürecin ardından hayata tutunmayı başaran küçük Tunahan, normal servise alındı ve ilk adımlarını atmaya başladı.

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İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!

Hastane çalışanları ise Tunahan'a doğum günü sürprizi yaptı. O anlarda atvhaber de oradaydı.

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!

10. yaşına giren Tunahan kendisi için getirilen pastayı görünce büyük mutluluk yaşadı.

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan, doğum gününü böyle kutladı | Video

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!

TUNAHAN TÜRKİYE'YE MESAJ YOLLADI
Mutluluğu gözlerinden okunan Tunahan, "Çok heyecanlandım" ifadesini kullandı.

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