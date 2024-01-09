Haberler
Yaşam
İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan'ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
12:18
İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan'ın son hali! Türkiye’ye mesaj yolladı!
Tunahan Yılmaz, okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Yoğun bakımda tedavi gören talihsiz yavru, hayata tutunmayı başardı. Normal servise alındı ve ilk adımlarını attı. Hastane çalışanları ise Tunahan'a doğum günü sürprizi yaptı. Atv haber de oradaydı. Tunahan, kendisini merak edenlere atv haber mikrofonundan şu mesajı yolladı…