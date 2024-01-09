Ankara'da başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan, doğum gününü böyle kutladı | Video

Ankara Keçiören'de okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Tunahan Yılmaz'ın ailesi ve hastane çalışanları kendisine sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. 10 yaşına giren küçük Tunahan'ın sevinci görülmeye değerdi.