Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kadıköy'de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:46

Kadıköy'de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı

Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi uzun çabalar sonucu yaralı olarak kurtarılırken, köpeği ağızlıksız gezdiren M.K.İ. gözaltına alındı. Bir vatandaş ise cep telefonu ile saldırı sonrasını telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, yerlerin ve köpeğin ağız çevresinin kanlar içinde olduğu görüldü. Diğer taraftan da köpeğin yanında bulunan iki kişinin kaçmaması için vatandaşların etrafını sardığı anlar yer aldı.

DHA
Kadıköy’de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı

Olay, 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.İ.'nın ağızlıksız gezdirdiği yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı.

Kadıköy’de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı

Köpeği gezdiren M.K.İ. ve sokakta bulunan vatandaşlar köpeği tekmeleyerek kediyi kurtarmaya çalıştı. Saldırı sonucu kedi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da tedirginlik yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı

Köpek, polis ekipleri tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kadıköy’de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı

PİTBULLUN KEDİYE SALDIRDIĞI ANLAR...

Köpeğin kaldırımdaki kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı

Görüntülerde, ağızlıksız şekilde gezdirilen Pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine saldırdığı, ardından köpeği gezdiren ve çevredeki vatandaşların kediyi kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Kadıköy'de Pitbull dehşeti kamerada | Video

SON DAKİKA