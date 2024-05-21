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Kadıköy'de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:46
Kadıköy'de Pitbull dehşeti: Vatandaşlar tekmeleyerek kurtarmaya çalıştı! Kanlar içinde kaldı
Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi uzun çabalar sonucu yaralı olarak kurtarılırken, köpeği ağızlıksız gezdiren M.K.İ. gözaltına alındı. Bir vatandaş ise cep telefonu ile saldırı sonrasını telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, yerlerin ve köpeğin ağız çevresinin kanlar içinde olduğu görüldü. Diğer taraftan da köpeğin yanında bulunan iki kişinin kaçmaması için vatandaşların etrafını sardığı anlar yer aldı.