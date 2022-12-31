Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi sonuçları 5.000 TL ve 10.000 TL kazandıran numaralar! Milli Piyango sorgulama için tıklayın

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi ile 5.000 TL ve 10.000 TL kazanan rakamlar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan ve biletine ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar yılbaşı çekiliş sonuçları için araştırmaları hızlandırdı. Canlı çekilişin ardından Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi sonuçları 5.000 TL ve 10.000 TL kazandıran numaralar belli oldu! Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden biletinizi sorgulayabilir, 5 bin TL ve 10 bin TL ikramiye kazanan şanslı numaraları öğrenebilirsiniz. Milli Piyango Online ile Milli Piyango sorgulama için tıklayın!