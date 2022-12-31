Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi sonuçları 5.000 TL ve 10.000 TL kazandıran numaralar! Milli Piyango sorgulama için tıklayın

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ilk bölümü saat 12:30'da başladı. 5 bin TL ve 10 bin TL kazanan biletlerin belirleneceği çekilişin sonuçları 15:30'da duyuruldu. Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi sonuçları ile 5.000 TL ve 10.000 TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile 5 bin TL ve 10 bin TL kazandıran numaralar ve ikramiye kazanan biletler! Milli Piyango sorgulama için aşağıdaki linke tıklayarak biletinizdeki rakamları sorgulayabilir, ikramiye kazanan numaraları öğrenebilirsiniz.