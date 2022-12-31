Milli Piyango Sorgulama 2023: Milli Piyango sonuçları, tam sıralı liste ve bilet sorgulama! MPİ çekilişi canlı izle

Milli Piyango sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12:30'da başladı. Gözler 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişine çevrilirken, milyonlarca bilet sahibi tarihi ödülün verileceği dev çekilişi anbean sabah.com.tr'nin Milli Piyango sorgulama sayfasından takip edebilecek. Milli Piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz tam sıralı kazandıran numaralar listesi sayfamızda yerini alacak. Milli Piyango yılbaşı bileti ikramiye sorgulama için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 31 Aralık 2022 MPİ Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama sayfası ile MP TV canlı izle ekranı!