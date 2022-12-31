Milli Piyango Sorgulama 2023: Milli Piyango sonuçları, tam sıralı liste ve bilet sorgulama! MPİ çekilişi canlı izle

Milli Piyango sorgulama... Milli Piyango Online ile noter huzurunda yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başladı. 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanısıra, 20 Milyon, 2 Milyon ve 1 Milyon TL'lik çekilişler de gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan yılbaşı özel çekişi heyecanı ise yine sabah.com.tr'de yaşanacak. Milli Piyango sonuçları ile bilet sorgulama ekranı üzerinden ikramiye kontrolü saniyeler içerisinde yapılabilecek. Milli Piyango sorgulama 2023 ile Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar listesi için ayrıntıları inceleyiniz.

Milli Piyango Sorgulama 2023

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin başlamasıyla birlikte bilet sorgulama da bilet sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını görmek isteyenler sabah.com.tr'nin Milli Piyango sorgulama sayfasını ziyaret edebilir.

Milli Piyango Sonuçları ve Tam Sıralı Liste

12:30'da başlayacak olan büyük çekilişin ardından sonuçlar açıklanır açıklanmaz ikramiye isabet eden bilet numaraları bu haber altından paylaşılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle ekranına da sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İşte tüm detaylar;