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Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
14:13
Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında yüzleri gülümseten anlar yaşandı. Çakma Ezel Bayraktar, yengesinin kanser tedavisi için kullanacağı 300 bin TL'yi hortumlamıştı. Müge Anlı, bir izleyicisinin tedavi için 150 bin lira gönderdiğini açıkladı. Canlı yayında parayı teslim eden Anlı, "Bunu bir hediye olarak kabul et. Eksik kalırsa da ben tamamlayacağım. İyileştikten sonra seni misafir edeceğim" ifadelerini kullandı.