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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:13

Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında yüzleri gülümseten anlar yaşandı. Çakma Ezel Bayraktar, yengesinin kanser tedavisi için kullanacağı 300 bin TL'yi hortumlamıştı. Müge Anlı, bir izleyicisinin tedavi için 150 bin lira gönderdiğini açıkladı. Canlı yayında parayı teslim eden Anlı, "Bunu bir hediye olarak kabul et. Eksik kalırsa da ben tamamlayacağım. İyileştikten sonra seni misafir edeceğim" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!

Türkiye'nin konuştuğu çakma Ezel Bayraktar olayında yeni gelişmeler yaşandı... Her şey Ömer Can Aslanhan'ın, kanser hastası yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını çalmasıyla başladı.

Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!

Paraları yediğini canlı yayında itiraf eden ve ismini mahkeme kararıyla Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini belirten Aslanhan, "Faizini yemek için verdiler. Ben de parayı yedim.

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Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!

Yengemin kanser olduğunu bilmiyordum. Vallahi burada öğrendim. İhtiyaçlarım için kullandım.

Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!

Oyunculuk eğitimi aldım. Dizide oynayıp paralarını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı canlı yayında 150 bin lira verdi! Yengesinin parasını yiyen Ezel Bayraktar utanarak izledi!

Bugünkü canlı yayında ise yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Başarılı gazeteci Müge Anlı, canlı yayında bir kutu açtı. Kutunun içinde ise 150 bin lira vardı.

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