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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:19

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!

Türkiye'nin kanını donduran vahşet Konya'da yaşanmıştı. Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur, genç kadını öldürüp uçurumdan attığını anlatmıştı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında katil Tayfur Kılıç'ın aldığı cezayı açıkladı. İşte Bedriye Kılıç cinayetinin detayları…

SABAH İNTERNET
TOLGA YANIK
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!

Türkiye'nin gündemine oturan Bedriye Kılıç cinayetinden çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sır olay 6 Temmuz 2023'te meydana geldi. Kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Genç kadının eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek eşi için kayıp başvurusu yaptı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞLERDİ
Ancak genç kadının izine ulaşılamadı. Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!

Bedriye Kılıç'ın kayıp olmasından sonra pavyona gidip eğlendiği anlaşılan Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!

Kılıç sorgusunda ise cinayeti itiraf edip, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı anlattı. Sonradan sözlerini inkar eden Kılıç tutuklanarak cezaevine yollandı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!

Talihsiz kadının cesedine ise ulaşılamadı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Bedriye Kılıç cinayetindeki önemli gelişmeyi aktardı.

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