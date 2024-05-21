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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
12:19
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!
Türkiye'nin kanını donduran vahşet Konya'da yaşanmıştı. Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur, genç kadını öldürüp uçurumdan attığını anlatmıştı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında katil Tayfur Kılıç'ın aldığı cezayı açıkladı. İşte Bedriye Kılıç cinayetinin detayları…