Müge Anlı canlı yayında açıkladı: İşte Bedriye Kılıç’ın katili Tayfur’un aldığı ceza!

Türkiye'nin gündemine oturan Bedriye Kılıç cinayetinden çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sır olay 6 Temmuz 2023'te meydana geldi. Kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Genç kadının eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek eşi için kayıp başvurusu yaptı.