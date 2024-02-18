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Haberler Yaşam Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 10:40

Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!

Müge Anlı, çocuğu ile birlikte Almanya'dan Konya'ya kaçan Erva Nur Ünal'a ulaştı. Canlı yayında çocuğunu babasına teslim eden genç kadının sözleri ise milyonları şaşkına uğrattı: "Bu benim bebeğim değil kardeşim. Hüseyin'in eşi ben değilim. Hüseyin kuzenim, annem de teyzem." O anlar canlı yayına böyle yansıdı...

Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!

Müge Anlı'da inanılmaz bir olay daha yaşandı. Erva Nur Ünal isimli genç kadın, 1.5 ay önce bebeğini de alıp sırra kadem bastı. Eşine ulaşamayan Hüseyin Emrecan Ünal ise Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!

Eşine ve yavrusuna ulaşmak için yardım çağrısı yaptı. Hüseyin Emrecan, "Karım Erva Nur Ünal, 3 Ocak günü Almanya'dan kuzeninin yanına Avusturya'ya gitmek üzere yola çıkmıştı.

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Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!

Ama kuzeninin yanına gitmemiş. Türkiye'ye gelmiş. Önce İstanbul'a uğramış. Sonra da Konya'ya gitmiş.

Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!

Şu an Necmettin Arıkan isimli kişinin yanında. Eşim bana "Beni kurtar" diye mesaj attı' diye konuştu.

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Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!

Müge Anlı ise genç kadına kısa sürede ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda Erva Ünal'ın Konya'ya olduğu ortaya çıktı. Dünkü yayına telefonla bağlanan genç kadın, bebeği için 'O benim çocuğum değil, kardeşim. Hüseyin'in eşi de ben değilim' diyerek herkesi şaşırttı.

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