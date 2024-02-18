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Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
10:40
Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen kadın konuştu: Kocam kuzenim annem teyzem!
Müge Anlı, çocuğu ile birlikte Almanya'dan Konya'ya kaçan Erva Nur Ünal'a ulaştı. Canlı yayında çocuğunu babasına teslim eden genç kadının sözleri ise milyonları şaşkına uğrattı: "Bu benim bebeğim değil kardeşim. Hüseyin'in eşi ben değilim. Hüseyin kuzenim, annem de teyzem." O anlar canlı yayına böyle yansıdı...