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Haberler Yaşam On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.03.2022 20:10 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 20:10

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan MPİ On Numara sonuçları bugün (25 Mart 2022 Cuma) bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde belirlenecek 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatla ya da MPİ bayilerine uğrayarak oynayanlar MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"On Numara sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenecek olan oyunu Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden oynayanlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (25 MART)

Milli Piyango Online ile 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası.

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Mart On Numara sonuçları: 46 - 12 - 6 - 40 - 75 - 17 - 37 - 50 - 47 - 7 - 16 - 27 - 67 - 22 - 45 - 66 - 51 - 60 - 41 - 68 - 53 - 72

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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