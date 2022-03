"On Numara sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenecek olan oyunu Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden oynayanlar büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (25 MART)

Milli Piyango Online ile 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası.