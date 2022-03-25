Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan MPİ On Numara sonuçları bugün (25 Mart 2022 Cuma) bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde belirlenecek 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatla ya da MPİ bayilerine uğrayarak oynayanlar MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.