Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 26.03.2022 20:34 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 20:34

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı MP TV canlı yayınında doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı "MPİ Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. 39 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) - Sisal Şans ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekiliş aracılığıyla kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayileri üzerinden şanslı numaraları öğrenmek isteyenler Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 MART)

26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Mart Süper Loto sonuçları:

Süper Star Numarası:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

  • Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
  • Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
  • Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

SON DAKİKA