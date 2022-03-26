Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekiliş aracılığıyla kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayileri üzerinden şanslı numaraları öğrenmek isteyenler Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 MART)

26 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;