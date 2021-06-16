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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta ortası hareketliliği! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.06.2021 18:05 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 18:05

: Altın fiyatlarında hafta ortası hareketliliği! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte altın fiyatları üzerinde ciddi artışlar yaşanmış, altın bu süreçte rekor rakamları görmüştü. Bugüne ise ufak çaplı bir düşüş ile başlayan altının gram fiyatı 510 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta ortası hareketliliği! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar soruları ekonomi kategorisinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir süredir yükseliş grafiği içerisinde bulunan altın, bu sabaha düşüş ile başladı. Altının gram fiyatı 510 lira civarından işlem görürken, 22 ayar bilezik fiyatı ise 460 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta ortası hareketliliği! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 460,34

SATIŞ: 492,14

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta ortası hareketliliği! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.352,00

SATIŞ: 3.397,00

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta ortası hareketliliği! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.383,00

SATIŞ: 3.434,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta ortası hareketliliği! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.262,07

SATIŞ: 3.326,30

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