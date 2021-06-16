SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta ortası hareketliliği! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte altın fiyatları üzerinde ciddi artışlar yaşanmış, altın bu süreçte rekor rakamları görmüştü. Bugüne ise ufak çaplı bir düşüş ile başlayan altının gram fiyatı 510 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları