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Haberler Yaşam Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:41

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşiılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarını azalacağı belirtildi. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından radar görüntüsünü paylaşarak başta İstanbul olmak üzere birçok kent için önemli uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte bu hafta kar yağışının beklendiği 61 il ve son dakika hava durumu haberininde detayları...

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji’den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere birçok kent için kar yağışı uyarısında bulundu.

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji’den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji’den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji’den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?

Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji’den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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