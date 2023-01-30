Haberler Yaşam Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?

Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:41

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 61 il için kar uyarısı: Radar görüntüsüne de yansıdı! Hangi illere kar yağacak?

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşiılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarını azalacağı belirtildi. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından radar görüntüsünü paylaşarak başta İstanbul olmak üzere birçok kent için önemli uyarılarda bulundu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte bu hafta kar yağışının beklendiği 61 il ve son dakika hava durumu haberininde detayları...