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Yalı Çapkını 68. Bölüm izle! Seyran ölecek mi? Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
20:32
Yalı Çapkını her hafta Cuma Akşamı Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapımda bu hafta Gelen tehdit mesajıyla endişelenen Ferit, kimsenin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasını ister. Asuman'ın Doruk'la olan uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi aileyi sarsarken, Halis Ağa ortaya çıkan bu gerçeğe büyük tepki gösterir. Peki, Tehdit mesajının sahibine ulaşmaya çalışan Ferit, aradığı düşmanın çok yakınında olduğunu anlayacak mı? İşte, Yalı Çapkını 68. Son bölüm izle ekranı ile merak edilen soruların yanıtı cevap buluyor.