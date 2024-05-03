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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 23:18

Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Yalı Çapkını yayınlanan son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her Cuma Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların yer alıyor. Yayınlanan son bölümde Seyran'ın aldığı haber onu derinden sarsmıştı. Peki, Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm fragman detayları!

Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Star TV'nin uzun soluklu dizilerinden olan yapımda, son bölümde gerçekleşenlerin ardından yeni bölümden ipucu verecek fragman için heyecan dorukta! İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 69. Son ölüm fragmanı…

Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Star TV Yalı Çapkını dizisi, 68. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

3 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Star TV Yalı Çapkını dizisi, ekranlara gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde! Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla yayınlanması halinde fragmanı izleyebilirsiniz.

Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı için:

https://www.youtube.com/@YaliCapkiniDizi

https://www.startv.com.tr/

Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM ÖZETİ

Gelen tehdit mesajıyla endişelenen Ferit, kimsenin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasını ister. Asuman'ın Doruk'la olan uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi aileyi sarsarken, Halis Ağa ortaya çıkan bu gerçeğe büyük tepki gösterir.

Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Doruk'u bulmak için büyük bir mücadeleye girişen Ferit, ona bu yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Evden kovulan İfakat, Halis Ağa'nın gözündeki yerini kazanabilmek için yeni bir planı devreye sokar.

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