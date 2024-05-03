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Yalı Çapkını 69. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
23:18
Yalı Çapkını yayınlanan son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her Cuma Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncuların yer alıyor. Yayınlanan son bölümde Seyran'ın aldığı haber onu derinden sarsmıştı. Peki, Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm fragman detayları!