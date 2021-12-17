Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zamlı Evde bakım maaşı ne kadar ve kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı hesaplama!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:26

Zamlı Evde bakım maaşı ne kadar ve kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı hesaplama!

Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı, asgari ücret zammı ile beraber gündemdeki yerini aldı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli bulunan ve bu kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanacak olan ücretlerle ilgili olarak "Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene asgari ücret zammıyla beraber bu ücretin miktarı 1794 TL olmuştu. Şimdi gözler yeni zamda. Peki, 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...

Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı hesaplama!

Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücret zammından etkilenecek olan bu ödenekler bugün yapılan son toplantının ardından belli olacak. Hal böyleyken "Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlara bu ücret her ay il il ödeniyor. Peki, 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...

Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı hesaplama!

Geçtiğimiz sene Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş, böylece evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaşmıştı.

Peki 2022 yılında zam ne kadar olacak?

2022 65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI
2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1296 lira olarak uygulanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı hesaplama!

2022 ENGELLİ AYLIĞI
2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI

Evde bakım maaşı ise 2706 lira oldu.

Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı hesaplama!

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ile 2022 Yaşlılık, engelli aylığı ve evde bakım maaşı hesaplama!

TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.

İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak

SON DAKİKA