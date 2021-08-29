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Giriş Tarihi: 30.8.2021 01:26 Son Güncelleme: 30.8.2021 14:48

Bankalar yarın açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta banka şubeleri kapalı mı ve EFT ile havale yapılır mı? İşte merak edilenler

Bankalar yarın açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos’ta banka şubeleri kapalı mı ve EFT ile havale yapılır mı? İşte merak edilenler

30 Ağustos Zafer Bayramı’na kısa bir süre kala haftanın ilk gününde çeşitli finansal işlemler nedeniyle bankaya gitmesi gereken vatandaşlar “Pazartesi günü bankalar açık mı, kapalı mı, 30 Ağustos’ta çalışacak mı?” sorularına yanıt arıyor. Bu gibi resmi tatillerde bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşları ile beraber birçok sektör hizmete ara veriyor. Bankaların açık olup olmayacağı ise merak konusu haline geldi. Peki, 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık mı, kapalı mı, Zafer Bayramı’nda çalışacak mı? İşte merak edilen o detaylar...

Ülke çapında her sene kamu ve özel sektörde resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankaların açık olup olmayacağı da şimdiden vatandaşların merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere bu tip resmi tatillerde EFT dahil birçok işlem gecikmeli olarak tatil bitiminde gerçekleşiyor. Bu noktada ise "30 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık mı, kapalı mı, Zafer Bayramı'nda çalışacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 30 Ağustos Pazartesi banka çalışma saatleri gibi merak edilen o detaylar...

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek.

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor.

PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yani Pazartesi günü bankalar çalışmayacak. Öte yandan Resmi tatil olması sebebiyle bankacılık işlemlerinin de büyük bir kısmı yapılamayacak. EFT işlemleri de gün içerisinde gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar ise 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmeniz ise mümkün.

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Bankalar yarın açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta banka şubeleri kapalı mı ve EFT ile havale yapılır mı? İşte merak edilenler
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