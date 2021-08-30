Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle: Aşkın Tarifi 12. Bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Aşkın Tarifi yeni bölümde Fırat'ın sağlığı ile ilgili sakladığı sırrın açığa çıkması ortalığı karıştırıyor. Fırat ve Naz arasında yaşanan gerilim yeni bölüme damga vuracak. Naz'ın Fırat'a olan güvensizliğinin yanı sıra Taylan'ın Fırat'la ilgili planları ikilinin arasını açmaya devam edecek. Dikkatleri üzerine çeken yaz dizisinin yeni bölümü televizyon izleyicilerinin gündeminde. İşte Aşkın Tarifi 12. Bölüm tek parça kesintisiz izleme linki ve yeni bölüm fragmanı!

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat'ın sağlığıyla ilgili sırrı açığa çıkınca işler karışır. Fırat bu durumu lehine çevirmeye çalışırken Taylan da onun bu zaafını fırsata dönüştürmek için planlar kurar. Taylan'ın bu hain planlarından habersiz olan Naz, Fırat'ı korumak için çabalar. Ancak ikilinin ilişkisi bu gelişmelerden olumsuz etkilenecektir.