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Giriş Tarihi: 16.11.2022 23:08

Bombalı eylem yapmaya hazırlanan 2 terörist yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Bombalı eylem yapmaya hazırlanan 2 terörist yakalandı

Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığı yapan Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist, gerçekleştirilen oerasyonla yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 teröristin Afrin’de yarım kalan eylemi tamamlamak için görevlendirildikleri öğrenildi.

Emniyet güçlerinin teröre karşı mücadelesi tam gaz devam ediyor. Canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/ YPG'li teröristin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandığı duyuruldu.

Emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristin yakalanmıştı. Aylarca süren takibin ardından yarım kalan eylemi tamamlamak üzere terör örgütü tarafından eğitim verilen L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu 2 terörist Afrin bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Bombalı eylem yapmaya hazırlanan 2 terörist yakalandı
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