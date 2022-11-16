Bombalı eylem yapmaya hazırlanan 2 terörist yakalandı

Emniyet güçlerinin teröre karşı mücadelesi tam gaz devam ediyor. Canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/ YPG'li teröristin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandığı duyuruldu.

Emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristin yakalanmıştı. Aylarca süren takibin ardından yarım kalan eylemi tamamlamak üzere terör örgütü tarafından eğitim verilen L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu 2 terörist Afrin bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.