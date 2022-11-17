THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışına başladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.

Ekşi, yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." İfadelerini kullandı.

THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.