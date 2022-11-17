Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışına başladı
Giriş Tarihi: 17.11.2022 20:13

THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışına başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışına başladı

Türk Hava Yolları (THYAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışı uygulamasına başladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.

Ekşi, yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." İfadelerini kullandı.

THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışına başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA