Malatya’da felaketin ikinci günü

7 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Kente intikal eden arama kurtarma ekipleri gece boyunca iş makineleri ile enkaz çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder3200 Palandöken Arama Kurtarma ekipleri, bir binadan 7 kişiyi sağ olarak kurtardı. Yardım tırları ise ihtiyaç önceliğine göre oluşturulan alanlarda ısıtıcı ve battaniye dağıtımı yaptı.