Malatya’da felaketin ikinci günü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin bilançosu devam ederken, depremzedeler ikinci gecesini dışarıda geçirdi. Belediyeler ve kamuya ait tüm sağlam yapılarda oluşturulan alanlarda vatandaş geceyi geçirirken dondurucu soğuklar özellikle araçlarında kalan vatandaşlar için büyük sorun teşkil etti.
Malatya'ya bağlanan yollardaki tipi ve depremi yıktığı alanlar nedeniyle ulaşımlarda aksama olurken kentte az sayıda kalan yakıtlar için uzun kuyruklar oluşturuldu.
7 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
Kente intikal eden arama kurtarma ekipleri gece boyunca iş makineleri ile enkaz çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder3200 Palandöken Arama Kurtarma ekipleri, bir binadan 7 kişiyi sağ olarak kurtardı. Yardım tırları ise ihtiyaç önceliğine göre oluşturulan alanlarda ısıtıcı ve battaniye dağıtımı yaptı.
YARDIM TIRLARI İÇİN YERLER BELİRLENDİ
Sabaha karşı hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Malatya'da insanlar, evlerine girmezken, bir çok yardım kuruluşu da özellikle gıda dağıtımı için organize olacağı yerleri belirleyerek çalışmalarını hızlandırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle şehre gelemeyen yardım tırları ise gelmeye başladı.
SİVAS'A VE ANKARA'YA TREN SEFERLERİ KONULDU
Malatya'dan Sivas'a ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından ek tren seferleri konuldu. Yapılan açıklamada 'Sivas ve Ankara'ya seyahat etmek isteyen deprem mağdurları vatandaşlarımız için Malatya-Yazan garından Sivas'a dört tren Ankara'ya ise aktarları iki tren seferleri başlatılmıştır' denildi.Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay deprem son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika