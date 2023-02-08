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Giriş Tarihi: 8.2.2023 09:39

Malatya’da felaketin ikinci günü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da felaketin ikinci günü

Malatya’da deprem yüzlerce can aldı. Sabaha kadar görevliler enkazlarda canlı bir ses ararken akşam saatlerinde 7 kişi sağ olarak kurtuldu. Vatandaşlar geceyi Kamuya ait sağlam yapılarda, AFAD çadırlarında ve araçlarında geçirdi. Civar illerdeki olumsuz havanın bir nebze olsun düzelmesi ile onlarca yardım tırı da kente giriş yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin bilançosu devam ederken, depremzedeler ikinci gecesini dışarıda geçirdi. Belediyeler ve kamuya ait tüm sağlam yapılarda oluşturulan alanlarda vatandaş geceyi geçirirken dondurucu soğuklar özellikle araçlarında kalan vatandaşlar için büyük sorun teşkil etti.

Malatya'ya bağlanan yollardaki tipi ve depremi yıktığı alanlar nedeniyle ulaşımlarda aksama olurken kentte az sayıda kalan yakıtlar için uzun kuyruklar oluşturuldu.

7 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Kente intikal eden arama kurtarma ekipleri gece boyunca iş makineleri ile enkaz çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder3200 Palandöken Arama Kurtarma ekipleri, bir binadan 7 kişiyi sağ olarak kurtardı. Yardım tırları ise ihtiyaç önceliğine göre oluşturulan alanlarda ısıtıcı ve battaniye dağıtımı yaptı.

YARDIM TIRLARI İÇİN YERLER BELİRLENDİ

Sabaha karşı hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Malatya'da insanlar, evlerine girmezken, bir çok yardım kuruluşu da özellikle gıda dağıtımı için organize olacağı yerleri belirleyerek çalışmalarını hızlandırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle şehre gelemeyen yardım tırları ise gelmeye başladı.

SİVAS'A VE ANKARA'YA TREN SEFERLERİ KONULDU

Malatya'dan Sivas'a ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından ek tren seferleri konuldu. Yapılan açıklamada 'Sivas ve Ankara'ya seyahat etmek isteyen deprem mağdurları vatandaşlarımız için Malatya-Yazan garından Sivas'a dört tren Ankara'ya ise aktarları iki tren seferleri başlatılmıştır' denildi.

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Malatya’da felaketin ikinci günü
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