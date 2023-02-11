Enkaz altından çıkarılan polis memuru ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

POLİS MEMURU VE AİLESİ SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Türkiye tek yürek olup yaraları sarmaya devam ederken acı haberlerde gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Şimşek, kızı Elif Nazlı Şimşek ve oğlu Berat Şimşek Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğa uğurlandı.